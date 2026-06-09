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Innovazione, Melchiorri (UniBo): "Allo Start Up Day 33 team imprenditoriali"

09 giugno 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
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"Lo Start Up Day è un momento molto significativo: portiamo le nuove idee sulle nuove tecnologie sviluppate dai nostri studenti ad avere un impatto sulla società e sul territorio dell'Emilia Romagna. Queste idee possono generare nuovi interessi, nuove imprese e benessere. Parteciperanno 33 team imprenditoriali che abbiamo seguito tutto l'anno, fornendo competenze e conoscenze", ha dichiarato Claudio Melchiorri, delegato per i rapporti con le imprese dell'Università di Bologna, a margine della conferenza di presentazione del We Make Future 2026.

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