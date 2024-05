Innovazione protagonista agli Asecap Days 2024

È l’innovazione il tema al centro degli Asecap Days 2024 che entrano nel vivo oggi, martedì 14 maggio, con la prima giornata di lavori ospitati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali a Palazzo Mezzanotte. Il più importante evento annuale del settore che ogni anno riunisce i principali concessionari autostradali europei e mondiali. 24 nazioni presenti di cui 6 extra-UE (USA, Cina, Regno Unito, Canada, Turchia e Porto Rico), 60 concessionarie partecipanti, 350 delegati iscritti, 27 sponsor (di cui 3 platino, 13 oro, 4 argento e 7 bronzo). Questi solo alcuni dei numeri da record di questa edizione. Tanti gli spunti emersi dai saluti introduttivi di Julian Nunez, Presidente ASECAP, Diego Cattoni, Presidente AISCAT, Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle – Milano Tangenziali, Bill Halkias, Presidente IBTTA, Anouar Benazzouz, Presidente IRF, Emanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Comune di Milano e Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Ospitare per la prima volta a Milano gli ASECAP Days è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Abbiamo lavorato molto per dare al nostro territorio il miglior evento possibile e i numeri di questa edizione ce lo stanno confermando. Ora è il tempo di mettersiseduti, tutti insieme, e lavorare a soluzioni innovative,sicure, sostenibili che ci proiettino nel futuro di un settore che così tanto rileva per milioni di persone tutti i giorni” sono state le parole di Beniamino Lo Presti, Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali. I lavori continuano per il resto della giornata e proseguiranno domani mercoledì 15 maggio con tanti panel dedicati all’innovazione nel settore. Il programma al link: https://www.asecapdays.com/programme.htm