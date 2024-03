Innovazione: Sabella (Cciaa Messina), ‘Fieri di prendere parte a progetto, il Sud ha bisogno di innovazione’

“Sono molto orgogliosa e fiera che la Camera di Commercio di Messina sia stata coinvolta in questo progetto innovativo perché è una Camera del Sud, quindi una Camera in cui il territorio ha bisogno di innovazione, di sperimentazione e di nuovi progetti”. Questo il commento di Paola Sabella, segretario generale Camera di Commercio di Messina in occasione dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.