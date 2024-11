Inps, presentato XXIII Rapporto annuale all’Università Bocconi di Milano

Nella cornice dell’Università Bocconi di Milano è stato presentato il XXIII Rapporto annuale Inps, in cui il presidente dell’Istituto Gabriele Fava ha aperto i lavori illustrando che in Italia sono presenti 10,4 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni, di cui circa 7 milioni sono occupati. Di questi l'80% presenta contributi stabili nell'ultimo quinquennio, coprendo mediamente circa l'80% dell'intero periodo. Attualmente, ciò che è necessario avere sono le politiche attive per aumentare la base occupazionale.