BPER Banca, per il secondo anno consecutivo, lancia la campagna di raccolta fondi “Insieme per le Donne”, a favore del Fondo Autonomia di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, l’associazione delle organizzazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio per oltre 20 mila donne ogni anno. La campagna di raccolta fondi sarà attiva dal 24 al 30 novembre L’evento di presentazione si è tenuto presso la prestigiosa Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.