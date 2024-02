Intelligenza Artificiale, arrivate 90 proposte per 'CrescerAI'

A disposizione 2,2 milioni. L’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale selezionerà per il bando sostenuto da Google.org soluzioni innovative a vantaggio delle PMI del Made in Italy

Sono 90 le proposte arrivate in risposta al bando 'crescerAI' pubblicato dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale e sostenuto da Google.org. Il bando mira a selezionare progetti rivolti allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale di tipo open source destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle realtà operanti in settori e contesti svantaggiati. È già stata avviata la fase di valutazione.

I promotori del bando spiegano che con "crescerAI" si vogliono individuare progetti scalabili, capaci di generare un beneficio funzionale alle esigenze del tessuto produttivo di PMI e imprese sociali italiane. Il bando mette a disposizione in totale 2.200.000 euro.

I progetti che accederanno all’ultima fase di selezione verranno valutati anche da un panel di esperti che include il professore Vincenzo Ambriola, Direttore del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, la Professoressa Raffaella Cagliano, Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, Eleonora Faina, Direttrice Generale di Anitec-Assinform, Mario Nobile, Direttore Generale di AgID, Agostino Santoni, Vice Presidente di Confindustria con delega al Digitale.