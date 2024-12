Il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, ha ricevuto al Ministero alcuni rappresentanti del mondo delle piattaforme social e degli sviluppatori. L'incontro ha avuto come obiettivo quello di comprendere come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata in maniera etica, con una visione che metta al centro l’umano.