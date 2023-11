“Mi auguro che l’Italia sia pronta ad accogliere l’intelligenza artificiale. Dobbiamo aiutare il nostro Paese a esserlo”. Così, Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), in occasione dell’evento di presentazione dell’ultima ricerca di Deloitte sull’Intelligenza Artificiale in Italia, avvenuta in anteprima nel corso dell’Innovation Summit svoltosi al MAXXI di Roma.