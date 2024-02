Intelligenza Artificiale, in arrivo quattro innovazioni

In arrivo quattro innovazioni sul fronte dell'Intelligenza Artificiale. Medallia, attiva nell'esperienza dei clienti e dei dipendenti, ha annunciato oggi alla Conference Experience 2024 quattro innovazioni di intelligenza artificiale che promettono di "cambieranno radicalmente il modo in cui le organizzazioni possono personalizzare le esperienze dei clienti e dei dipendenti". La società ha spiegato che "Ask Athena, Intelligent Summaries, Smart Response e Themes consentiranno ulteriormente ai marchi leader di rendere disponibili a tutti gli insight, attivare i dipendenti e personalizzare le esperienze, utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale e automazione in modo appropriato, conveniente, responsabile e scalabile". Tutte e quattro le soluzioni saranno disponibili per i clienti di Medallia come parte di Medallia Experience Cloud.

Il Ceo di Medallia Joe Tyrrell ha sottolineato che "queste nuove incredibili soluzioni di Ia generativa segnano un cambiamento fondamentale nell’esperienza del cliente, passando dall’osservazione di dati e analisi all’azione, in tempo reale, attraverso l’automazione, per offrire un’esperienza personalizzata e immediata".

"Stiamo realizzando - ha aggiunto il top manager - la nostra visione di un futuro guidato da un’intelligenza artificiale costruita per adattare continuamente in tempo reale le nuove informazioni in ogni punto del percorso del cliente e del dipendente, adeguandosi dinamicamente a ogni nuovo segnale per personalizzare l’esperienza e consentire a tutto il personale responsabile di essere più efficace nei compiti più critici".