Intelligenza artificiale, Poggi: “E’ chiaramente una rivoluzione”

“La rivoluzione che è in corso è significativa: si discute se all'intelligenza artificiale sia una bolla o sia una rivoluzione. Non abbiamo alcun dubbio che sia una grande rivoluzione e come tutte le evoluzioni ha potenziali rischi”. Con queste dichiarazioni, l’Innovation Leader di Deloitte Italia, Andrea Poggi, è intervenuto a margine dell’evento di presentazione dell’ultima ricerca di Deloitte sull’Intelligenza Artificiale in Italia, avvenuta in anteprima nel corso dell’Innovation Summit svoltosi al MAXXI di Roma.