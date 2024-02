Intelligenza Artificiale, Quick Algorithm vince la Startup Competition AI 4 Future

E' stata Quick Algorithm a vincere il premio della giuria alla Startup Competition AI 4 Future 2024. La startup deep tech italiana è nata per democratizzare l’analisi avanzata dei dati e l’intelligenza artificiale in ambito industriale e la consegna del riconoscimento è avvenuta alla finale della competizione che si è tenuta a Milano, nell’ambito dell’AI Festival, il primo festival internazionale dedicato al presente e al futuro dell'Intelligenza Artificiale. Oganizzato dal Wmf - We Make Future - il festival dell'Ia ha riunito professionisti, aziende, startup, stakeholder e player del settore per approfondire la rivoluzione apportata dall'Ia non solo nel quotidiano, ma anche in ambito politico, sociale e lavorativo.

Jacopo Piana, Ceo e fondatore di Quick Algorithm, spiega che "questo premio è un importante riconoscimento a tutto il team che quotidianamente lavora per rendere sempre più accessibile l'Intelligenza Artificiale e la tecnologia IoT alle aziende, con soluzioni di monitoraggio energetico e manutenzione predittiva pronte all’uso". "Creare un’infrastruttura dati - aggiunge Piana - tipicamente richiede mesi, svariati interlocutori e budget molto elevati: attraverso Scops.ai, rendiamo questo processo cinque volte più veloce".

Il Ceo sottolinea che "con Quick Algorithm vogliamo espanderci a livello globale e allo stesso tempo contribuire concretamente al progresso italiano nel settore tecnologico dell’analisi dei dati e dell’Intelligenza Artificiale, avendo il Paese un grandissimo potenziale in ambito tecnologico e un tessuto industriale tra i più importanti in Europa, tuttavia con ampi margini di miglioramento in termini di applicazioni di analisi dei dati e Intelligenza Artificiale".

Grazie al premio della giuria Quick Algorithm prenderà parte al Wmf - We Make Future 2024 - e sarà presente ad una tappa dell’International Roadshow del WMF. Nel paradigma della Smart Factory, il settore industriale investe in tecnologie come IoT, Intelligenza Artificiale, Analisi Dati, Big Data e Cloud, tuttavia, sottolinea una nota, molte aziende trovano difficoltà nell’adottarle: creare una Data Pipeline, ovvero un’infrastruttura per la raccolta e l’analisi dei dati, richiede costi elevati e il coinvolgimento di risorse interne ed esterne. Quick Algorithm indica che per questo ha conquistato la giuria, proprio grazie alla sua soluzione all-in-one pensata per rendere accessibile ad ogni azienda tecnologie avanzate per il monitoraggio energetico Smart e la manutenzione predittiva: Scops.ai, infatti, è Plug and Play e attivabile in soli 20 minuti da qualunque azienda senza l’intervento di figure altamente specializzate, consentendo alle aziende di diventare Data-Driven in ottica 4.0 in modo semplice e veloce.

La startup evidenzia inoltre che grazie alla combinazione di sensori IoT, connettività wireless a lungo raggio e software con Intelligenza Artificiale, Scops.ai consente di raccogliere in tempo reale dati sui consumi e le performance di macchinari ed edifici, analizzarli e generare allerte, portando le aziende a migliorare la propria efficienza energetica del 15% e ridurre i tempi di fermo impianto imprevisti del 40%, con benefici dal punto di vista della sostenibilità e della produzione. La natura della sensoristica IoT e l’infrastruttura cloud permettono di raggiungere risultati migliori rispetto a soluzioni tradizionali, con un quinto dei tempi e dei costi.

La startup è nata a Milano dall’intuizione del fondatore e Ceo Jacopo Piana che vanta un percorso accademico di alto livello focalizzato su analisi dei dati, Intelligenza Artificiale e Machine Learning ed è Professore a contratto in Metodi Quantitativi presso l'Università di Ginevra. Anche i numeri confermano il rilieavo che sta assumendo successo di Quick Algorithm, come realtà imprenditoriale in espansione con clienti nazionali e internazionali. Nel 2021 la startup ha infatti chiuso un round da 1 milione di euro con l’Università Bocconi tra i principali investitori, e nel 2023 ha registrato un aumento del fatturato del 130% rispetto al 2022.