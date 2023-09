International Podcast Day, in Italia un 'esercito' di 12 milioni di appassionati

L’edizione 2023 della Giornata Internazionale del Podcasting celebra un formato in crescita per ascoltatori e per efficacia come strumento di comunicazione commerciale

Auricolari, smartphone d'ordinanza e occhi socchiusi: si presentano più o meno così i fruitori di podcast, un i. I podcast festeggiano ogni anno la loro giornata internazionale e il 30 settembre su tutto il pianeta si celebra l’International Podcast Day, proclamato nel 2014 e arrivato oggi alla sua edizione 2023.

Il podcasting, termine coniato nel 2004 negli Stati Uniti dal vj di MTV Adam Curry, si diffuse a macchia d’olio nel circuito mainstreaming nel 2014, per esplodere poi nel 2020 a livello globale durante la pandemia Covid, quando informazione e intrattenimento divennero una necessità da soddisfare tra isolamenti e quarantene.

Ma qual è la definizione corretta di podcast? Si tratta di un contenuto audio reso disponibile via internet, ascoltabile in streaming o tramite apposito software o app, che può essere archiviato e ascoltato anche in modalità offline.

In Italia il podcast si è diffuso inizialmente tra i giovani ma oggi è un fenomeno che conquista anche le fasce di età più adulte e anche per questo ha attirato l'attenzione dei grandi editori e delle aziende, cui offre opportunità comunicative uniche ed efficaci.

Il rapporto Digital Audio Survey 2023, appena presentato da Ipsos Italia, riferisce che i podcast raggiungono, con almeno un ascolto al mese, il 39% degli italiani di età compresa tra i 16 e i 60 anni, ovvero 11,9 milioni di utenti. Un'audience che sfiora il milione di persone in più rispetto allo scorso anno. Ad appassionare sono in particolare generi come il true crime, l'intrattenimento, la storia, le news e l'attualità.

Nel 2022 Adnkronos ha iniziato a realizzare e distribuire contenuti podcast, in particolare con due serie originali di approfondimento: “Notizie dall’Ucraina”, daily dedicato alla guerra in corso, e “Le Storie, La Storia”, settimanale dedicato agli eventi e alle icone che fanno la storia del nostro tempo. È in produzione anche una nuova serie originale, dedicata ai 60 anni di storia dell’agenzia Adnkronos, che sarà online nelle prossime settimane.

Le iniziative per celebrare la giornata internazionale del podcast non mancano. In questi giorni, fino al 30 settembre, online e a Milano, è in corso il Festival del Podcasting 2023, il principale evento di settore in Italia, organizzato da Assipod - Associazione Italiana Podcasting e dedicato al mercato del podcast e del più ampio mondo del digital audio. Un’occasione di incontro tra piattaforme, marchi, editori, podcaster e appassionati, per ispirarsi, collaborare e contaminarsi.

L'International Podcast Day rappresenta un'occasione per entrare in contatto con altri podcaster di tutto il mondo, con ascoltatori e appassionati di podcast e con l’industria del podcasting. Per offrire il proprio contributo alla Giornata Internazionale del Podcast basta spargere la voce tra amici e conoscenti o parlarne sui propri podcast e sui feed dei social, utilizzando l'hashtag #InternationalPodcastDay. Sul sito ufficiale dell’iniziativa www.internationalpodcastday.com sono elencate numerose attività per partecipare all’evento e materiale audio, video e grafico per promuoverlo sui propri siti, podcast o pagine social.