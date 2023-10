Intesa Sanpaolo, come Unicredit, non verserà la tassa sugli extraprofitti delle banche ma, come previsto dalla norma, la destinerà agli accantonamenti.

L'imposta straordinaria, fa sapere il gruppo in una nota, calcolata sull’incremento del margine di interesse ammonta a circa 828 milioni di euro per il gruppo e a circa 797 milioni di euro per la capogruppo. Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, che si è riunito oggi, ha deliberato che proporrà all’assemblea di destinare a riserva non distribuibile un importo pari a circa 1.991 milioni di euro, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare dell’imposta di circa 797 milioni, in luogo del versamento di tale imposta, avvalendosi dell’opzione prevista dal predetto provvedimento.

La capogruppo, inoltre, darà indicazione alle banche controllate interessate dal provvedimento (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Isybank) di adottare analogo orientamento, con una conseguente destinazione a riserva non distribuibile per il Gruppo Intesa Sanpaolo pari a circa 2.069 milioni di euro, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare dell’imposta di circa 828 milioni. "In coerenza con la strategia di significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder - si legge nella nota - Intesa Sanpaolo continuerà a supportare iniziative per far fronte ai bisogni sociali, contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale".

In particolare, prosegue la nota del gruppo, "Intesa Sanpaolo intende contribuire per un ammontare previsto pari a circa 1,5 miliardi di euro di costi complessivamente nel quinquennio 2023-2027 e già incluso pro-quota nelle prospettive di utile netto per il 2023-2025 riportate nel comunicato stampa riguardante i risultati al 30 giugno 2023 pubblicato il 28 luglio scorso. Tale ammontare comprende circa un miliardo di euro per gli importi destinati alle predette iniziative, identificate volta per volta, e circa 500 milioni di euro per i costi di struttura delle circa 1.000 persone dedicate a supportare le iniziative".