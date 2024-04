Iqos porta l’economia circolare alla Milano design week 2024

Iqos rinnova la sua partecipazione alla Milano design week con un’installazione-evento che racconta alla community di users il nuovo programma di economia circolare Rec, il progetto di riciclo di Philip Morris Italia totalmente dedicato ad Iqos e al riscaldatore di tabacco Lil. Nella Iqos lounge, realizzata in via Tortona 31 per l’occasione, sono stati presentati anche in anteprima nazionale i primi 200 dispositivi Iqos Iluma destinati al mercato italiano della linea “Iqos Refreshed”, l’usato premium di Iqos.