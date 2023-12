ISEE 2024, certificazioni Poste disponibili online

Poste Italiane ha aperto il canale di richiesta online per i documenti utili ai fini ISEE per il 2024 . Tutti i clienti finanziari del Gruppo Poste Italiane, ovvero i possessori di un conto corrente, di un libretto postale, o titolari di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito www.poste.it e richiedere la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e cointestati) in un unico documento, necessario per richiedere l’ISEE 2024. Per richiedere il documento sul sito di Poste è necessario essere in possesso di uno strumento di autenticazione a due fattori, cioè essere registrati a www.poste.it ed aver associato un numero di telefono ad uno dei propri prodotti finanziari.

Tutti i clienti finanziari che non hanno ancora associato il proprio numero telefonico possono recarsi presso uno degli oltre 8mila sportelli ATM Postamat sparsi su tutto il territorio nazionale oppure in Ufficio Postale e completare la procedura, per accedere alla certificazione online per richiedere l'ISEE 2024. Inoltre da quest’anno sarà possibile, per i clienti che abbiano i requisiti sopra descritti, richiedere online l’attestazione valida ai fini ISEE 2024 anche per i minori, selezionando la specifica opzione “Per un minore”.