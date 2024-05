It Forum 2024, Bruno (Rekordata): "Necessario capire se AI è opportunità o risposta a problema cliente"

“Il punto fondamentale è capire se - quando si tratta di AI - parliamo di un'opportunità o della risposta a un problema del cliente. Già capire questo non è una cosa facile. Noi non ci sforziamo tutti i giorni e abbiamo costruito un'offerta che chiamiamo Digital Transformation, obbligatoria per tutti i clienti”. Così Luciano Bruno, direttore generale di Rekordata, in occasione della terza edizione dell’It Forum, l’appuntamento nazionale a cura di Comunicazione Italiana dedicato agli scenari dell’It management e della cybersecurity, che quest’anno approda a Milano per la prima volta.