It Forum 2024, La Tosa (BigCommerce): "Scalabilità e interoperabilità sono sfide principali"

"Due sfide a pari merito sono la scalabilità e l’interoperabilità, che sono gli argomenti dell’It Forum 2024. La ragione è che la scalabilità vuol dire investire su una tecnologia, impostarla e portarla avanti per anni senza doverla cambiare, con i costi che richiederebbe e l'interoperabilità perchè ora servono molti servizi e sistemi che parlano tra loro e devono farlo in modo agevolo”. Con queste parole Domenico La Tosa, senior regional partner and solution engineer di BigCommerce, è intervenuto a margine della terza edizione dell’It Forum, l’appuntamento nazionale a cura di Comunicazione Italiana dedicato agli scenari dell’It management e della cybersecurity, che quest’anno approda a Milano per la prima volta.