Ita, portavoce Ue, pressing Francia a Bruxelles? "No comment, operazione non formalmente notificata"

Un funzionario spiega la Commissione è in stretto contatto con le rispettive parti coinvolte nell'operazione di concentrazione per discutere delle transazioni prima della notifica ufficiale

La Commissione Ue non commenta le presunte pressioni su Bruxelles della Francia per ritardare il disco verde della Commissione Ue all'operazione Lufthansa-Ita. "Come sempre, non commentiamo i commenti" spiega un portavoce della Commissione Europea interpellato dall'Adnkronos. Le operazioni Lufthansa-Ita e Iag-Air Europa, aggiunge, "non sono state formalmente notificate alla Commissione Ue. Se un'operazione costituisce una concentrazione e ha dimensione comunitaria, spetta sempre alle imprese notificarla alla Commissione".

In ogni caso, come spiega all'Adnkronos un funzionario, la Commissione Ue "è in stretto contatto con le rispettive parti coinvolte nell'operazione di concentrazione per discutere delle transazioni prima della notifica ufficiale. I contatti di pre-notifica fanno parte del processo standard per la valutazione di un'operazione complessa. Come sempre, spetta ai partecipanti ad una concentrazione assicurarsi che la loro notifica contenga tutte le informazioni necessarie", aggiunge il funzionario.

Secondo alcune indiscrezioni lunedì ci sarebbe stato "un confronto teso tra Roma, Francoforte e Bruxelles che invece di sbloccare l'iter per portare le parti alla notifica ufficiale dell'investimento ha finito per rallentarlo. Il timore di Lufthansa è che dietro la 'regia francese' l'Ue voglia chiedere così tanti sacrifici da rendere inutile l'investimento in Ita". Anche Air France - Klm non ha commentato le presunte pressioni su Bruxelles per ritardare il disco verde della Commissione Ue all'operazione Lufthansa-Ita.