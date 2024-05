Confsal in piazza a Napoli per il lavoro, lo sviluppo, la salute e la sicurezza; Bper vicina alle PMI nel percorso verso la sostenibilità; UE, Nasce “Arena Europa”, policy talk per un confronto aperto tra i candidati e Terzo Settore; App Inps, educazione previdenziale e portale unico disabilità, il programma del presidente Inps Gabriele Fava