Italia Economia n. 28 del 12 luglio 2023

CIDA, organizzata assemblea 2023 per attuazione PNRR e sviluppo economico; Unaitalia, organizzata assemblea su percorsi e sfide avicoltura italiana; Acea: Il tema idrico è una priorità del Paese. Invasi multifunzione come antidoto contro alluvioni e siccità; Bper Banca sigla accordo da 110 mln con Fei per promuovere transizione Pmi; Ambrosetti-Amazon, e-commerce contro il carovita; Imprese: caro energia, decarbonizzazione e prezzi del rottame al centro dell'Assemblea annuale di Assovetro; Terna e Università di Salerno insieme per II edizione del ‘Tyrrhenian Lab’