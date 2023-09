Inps, alla Camera dei Deputati la presentazione del Rapporto Annuale 2023; Agricoltura: Gli accordi di filiera per rilanciare il settore. “Ma attenzione ai prossimi appuntamenti internazionali”; Titolo: Terna, via libera al tratto ovest del Tyrrhenian Link; Al via Exploring elearning, realtà virtuale al centro;