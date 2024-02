3a edizione ‘Unicredit per l’Italia’: 10 miliardi per pmi e micro imprese italiane, il 40% al Sud; II edizione Winning Women Institute Awards: 13 aziende premiate per parità di genere; Istituto Piepoli presenta l’indagine su consumatori, medici italiani e prodotti innovativi senza combustione; Bper e Bei, firmati accordi per 650 mln per accesso al credito Pmi e Mid Cap; Genova ospita il 30° Congresso annuale di Assiom Forex, Arca Fondi Sgr tra i partner