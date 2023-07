Italia-Tunisia: aumentano lavoratori tunisini +12,7% nel 2021 ma in calo nei campi

Nel 2021 oltre 53 mila lavoratori tunisini sono stati impiegati in Italia per un totale di rapporti di lavoro attivati di 53.208, +12,7% sul 2020. Sulla base dei più recenti dati del ministero del Lavoro (XII Rapporto 'Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia'), il numero di lavoratori tunisini in agricoltura è calato dell'1% su base annua, ma è sensibilmente aumentato negli altri settori produttivi. Nel settore delle costruzioni c'è stato un balzo in avanti del 69,5% e nel settore dell'industria del 30,5%. Inoltre +14,5% nel commercio e riparazioni, +13,7% nei servizi.