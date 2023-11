Italia-Usa, Fondazione Enea Tech e Biomedical main partner all'evento su cooperazione in biotech

Fondazione Enea Tech e Biomedical è main partner del convegno “Italia-Stati Uniti: la Cooperazione Internazionale sulle Biotecnologie Emergenti e le Scienze della Vita”, in programma martedì 14 novembre, alle ore 9.30, presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina. Si tratta del primo incontro istituzionale e commerciale di alto livello tra gli operatori italiani e statunitensi attivi nel settore delle biotecnologie e delle Scienze della Vita per l’avvio di conversazioni bilaterali a lungo termine con l’obiettivo di sviluppare partenariati internazionali con alleati strategici di altri Paesi. La giornata di lavori sarà aperta dai saluti istituzionali del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

All'incontro sono previsti gli interventi del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del Ministero delle Imprese e del Made Italy, Adolfo Urso, del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dell’ambasciatore Usa di Italia e San Marino, Jack Markell.

Fondazione Enea Tech e Biomedical interverrà al panel "Finanziare l’internalizzazione delle imprese che si occupano di biotech e Scienze della Vita", per approfondire il tema dell’attrattività dell’Italia all’estero. Processi più fluidi e funzionali nell’ambito del percorso della journey 'One Health' e una collaborazione sinergica di tutti gli attori della filiera. E' possibile agire nella catena del valore generando cultura, competenze e innovazione, e creando, al contempo, un raccordo tra la ricerca, il mondo accademico e le imprese con l'obiettivo di sviluppare proposte di sistema utili ed efficaci per lo sviluppo del settore in Italia" ha sottolineato il direttore generale di Fondazione Enea Tech e Biomedical, Maria Cristina Porta.