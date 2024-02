Italian Artisan acquisisce Ad Hoc Atelier

Italian Artisan, piattaforma per la produzione fashion Made in Italy, ha acquisito Ad Hoc Atelier, azienda specializzata nello sviluppo di prodotti fashion personalizzati e artigianali per il settore luxury. Questa fusione strategica, completata con il supporto di Primo Ventures Sgr, segna un'evoluzione significativa per Italian Artisan, che ora può contare su un'offerta di servizi ancora più ampia, un management team affiatato e determinato nel perseguire un'espansione significativa della base clienti. L'operazione, coordinata da Advant Nctm sotto la guida dell'avv. Eleonora Parrocchetti, integra nel team esecutivo le figure chiave di Lorenzo Colucci, Chief Marketing Officer, e Giovanni Friggi, Chief Revenue Officer.

Questa unione tra Italian Artisan e Ad Hoc Atelier rinforza la loro presenza nel mercato della moda di alta qualità, garantendo produzioni etiche e di eccellenza. L'operazione strategica mira inoltre ad espandere la rete di artigiani affiliati con particolare attenzione a valorizzare le filiere produttive del Sud Italia, con l'obiettivo di superare i 1.000 produttori entro la fine del 2024. I n continuità con questa fusione, Italian Artisan lancia un nuovo round di investimento da 1,5 milioni di euro per accelerare il suo piano di sviluppo ambizioso, a cui Primo Ventures partecipa con un investimento da 750.000 euro, alla ricerca di ulteriori investitori particolarmente nell’ambito imprenditoriale e produttivo del Made in Italy. Il focus sarà sull'ampliamento della rete di produttori, l'estensione delle categorie merceologiche e l'espansione verso nuovi clienti internazionali. Questa operazione si inserisce in un contesto di crescita continua del settore moda, che continua a essere un pilastro fondamentale per l'export Made in Italy.

"Con grande soddisfazione annunciamo l'acquisizione di Ad Hoc Atelier, - commenta David Clementoni, co-founder e chairman di Italian Artisan -un passo chiave nel promuovere la tradizione manifatturiera italiana. Questa unione, nata da una visione condivisa, rafforza la nostra presenza internazionale e segna un passo avanti nel preservare la maestria artigiana italiana, mantenendo il nostro impegno verso qualità, integrità e cooperazione".

La piattaforma di Italian Artisan facilita la produzione italiana, rendendola accessibile e affidabile anche a livello internazionale, eliminando inefficienze e creando un ecosistema trasparente, efficiente e competitivo. L'azienda promuove una filiera responsabile, attraverso un sistema che premia e incentiva le produzioni etiche e sostenibili. Un ulteriore aspetto distintivo di Italian Artisan è il suo forte impegno nel Mezzogiorno d'Italia. Con la sede principale in Abruzzo e un team consolidato nel centro-sud, la società mira nel 2024 a incrementare notevolmente la presenza di artigiani nelle regioni meridionali, con oltre 500 artigiani affiliati. In parallelo, Italian Artisan sta pianificando un'espansione significativa del team nelle regioni meridionali, con l'obiettivo che il personale del Sud rappresenti l'80% dell’organico totale. Questo piano rafforza l'impegno di Italian Artisan per una crescita sostenibile e un sostegno concreto al tessuto produttivo del Mezzogiorno d'Italia.

“Siamo entusiasti di rinnovare il nostro supporto a Italian Artisan - aggiunge Gianluca Dettori, Chairman e General Partner di Primo Ventures - vista l’attrattività che il Made in Italy continua a dimostrare sul mercato globale e le promettenti opportunità di crescita che continuano a presentarsi, soprattutto nel vibrante contesto del Mezzogiorno. Siamo certi che la fusione strategica con Ad Hoc Atelier darà slancio allo sviluppo strategico di Italian Artisan, aprendo nuovi orizzonti e consolidando la loro presenza nel settore fashion e luxury. Cerchiamo alleati per rafforzare il Made in Italy nel mondo”.

Per Lorenzo Colucci, co-founder di Ad Hoc Atelier "l'acquisizione da parte di Italian Artisan segna un nuovo capitolo entusiasmante per noi. Questa unione amplifica la nostra offerta, fondendo la nostra expertise nella personalizzazione e gestione di clienti nel settore del lusso con la portata globale di Italian Artisan. È un passo avanti entusiasmante per noi e per i nostri clienti".