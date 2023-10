ItalPlatform, Peretti: “Premio è riconoscimento nostra vocazione a formazione”

“Questo premio mi ha inorgoglito molto e ritengo sia il riconoscimento della vocazione che sviluppiamo da anni, ovvero quella di trasferire la conoscenza e fare formazione soprattutto nell’ambito della sicurezza sul lavoro”. Così Paolo Peretti, direttore Centro formazione e ricerca Merlo, dopo aver ricevuto il premio alla Carriera per la sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’Italian Access Platform Awards (ItalPlatform), il premio dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota consegnato in occasione della nona edizione del Gis, le giornate italiane del sollevamento, organizzato da Mediapoint & Exhibitions ed in svolgimento dal 5 al 7 ottobre a Piacenza Expo.