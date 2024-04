John Elkann affida le chiavi della Juventus a Cristiano Giuntoli. L'amministratore delegato di Exor, nella lettera agli azionisti, si sofferma anche sulla società bianconera e tratteggia il percorso che il club intraprenderà sotto la guida del dirigente. Sarà Giuntoli, dice Elkann, a plasmare la nuova Juve: un messaggio significativo, che definisce gerarchie chiare con conseguenze inevitabili anche sull'assetto tecnico della squadra. Decide Giuntoli, quindi, se Massimiliano Allegri rimane o va via al termine dell'attuale stagione.

Secondo Elkann, per la Juventus "il 2023 ha rappresentato un anno di transizione" con "l'attenzione rivolta alla risoluzione delle vicende che stava affrontando con la Giustizia Sportiva, sia in Italia che in Europa". L'ad di Exor parla di di un 'Anno Zero', "in cui la società sta ponendo le fondamenta per il suo ritorno, sia dentro che fuori dal campo" e evidenziando come Cristiano Giuntoli "aiuterà a plasmare il futuro" della squadra che "punta a tornare in Champions League e ha già confermato la sua presenza al Mondiale per Club allargato della FIFA nell'estate del 2025".

"La Juventus - ribadisce Elkann - mira a costruire una struttura di costi sostenibile in linea con le nuove regolamentazioni dell'UEFA". L'ad ricorda infine che Edoardo Agnelli fu nominato Presidente della Juventus il 24 luglio 1923: "Da quel momento è iniziata una storia d'amore lunga un secolo tra le famiglie bianconere e la mia famiglia".