K-Way con Play Comme des Garçons e Wsl per giacche in edizione limitata

Il mondo del surf e del fashion si uniscono in occasione dei prossimi Wallex Us Open of Surfing Presented by Pacifico che si svolgono in California

La cultura del surf incontra la moda europea nella collaborazione tra la World Surf League (Wsl) e i marchi K-Way e Play Comme des Garçons. La collezione presenta giacche appositamente progettate per i prossimi Wallex Us Open of Surfing Presented by Pacifico, che si svolgeranno a Huntington Beach, California, dal 29 luglio al 6 agosto prossimi.

La collezione viene lanciata con tre versioni della giacca packable antivento di K-Way, Le Vrai 3.0 Claude, di ognuna delle quali presenta disegni iconici di PLAY Comme des Garçons e degli Us Open of Surfing del WSL. Le giacche unisex sono state create utilizzando un tessuto traspirante e rip-stop, resistente al vento e impermeabile. Il materiale leggero è compatto e occupa poco spazio quando è piegato, perfetto per essere portato in borsa o in viaggio. I modelli sono dotati di cappuccio regolabile e di corde elastiche, che garantiscono funzionalità e stile streetwear.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership tra Play Comme des Garçons, World Surf League e K-Way. Un progetto che ci permette di lavorare con due grandi amici del marchio mescolando il meglio del mondo dello sport e della moda, le anime di K-Way - commenta Lorenzo Boglione, ceo di K-Way -. Non c'è posto migliore per lanciare questa collaborazione che Los Angeles e durante i grandiosi Us Open di Surf che vedono competere anche il nostro brand ambassador Leonardo Fioravanti".

I colori primari di questa collezione offrono una nostalgia retrò con un cenno allo stile di vita di SoCal, rendendo omaggio alla lunga storia degli Us Open of Surfing e del marchio K-Way. I famosi cuori PLAY e il logo K-Way personalizzano la parte anteriore di ogni giacca, mentre la grafica del Wsl Us Open of Surfing 2023 il retro. Mantenendo le linee pulite e la vestibilità della moda moderna, gli appassionati di surf e gli amanti della moda possono apprezzare questi capi senza tempo e giocosi.

"Siamo entusiasti di collaborare con K-Way e Play Comme des Garçons per la giacca ufficiale degli Us Open di Surf - afferma Cherie Cohen, chief revenue officer della Wsl -. La qualità del prodotto e del design è eccellente e fresca e sappiamo che i nostri fan ameranno queste giacche iconiche. Si tratta di un lancio esclusivo e limitato in concomitanza con uno dei più grandi festival di surf del mondo. È un'iniziativa che intendiamo ripetere". Le giacche Claude in edizione speciale sono state create per celebrare il Wallex Us Open of Surfing Presented by Pacifico e sono disponibili per un periodo limitato. Il prodotto può essere acquistato presso il Dover Street Market di Los Angeles il 27 luglio, presso lo Us Open of Surfing di Huntington Beach e su K-way.com il 29 luglio.