“L'Alta Formazione nel mondo sta cambiando. Oggi è accessibile non più alle élite ma anche a profili qualificati come ingegneri, dottori, manager. E' importante tenere il passo con il cambiamento sociale e tecnologico” queste le parole di Shitij Kapur, Vice-Chancellor del King’s College di Londra, a margine dell'evento “The Future of Higher Education” presso il Campus dell'Università Luiss di Roma.