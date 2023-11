Karl Lagerfeld e Taraf insieme in settore immobiliare lusso a Dubai

La maison internazionale Karl Lagerfeld e Taraf, società immobiliare degli Emirati Arabi Uniti, hanno annunciato un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto che prevede la costruzione di ville di lusso a Dubai. Il progetto, il cui lancio è previsto nei prossimi mesi, prevede la realizzazione della terza proprietà residenziale di Karl Lagerfeld nel mondo e la prima in Medio Oriente. Nel 2021, la nota griffe ha inaugurato alcune residenze di lusso a Marbella, in Spagna, mentre quest'anno ha annunciato la costruzione di un tower hotel con appartamenti di lusso in Malesia.

Karl Lagerfeld, figura iconica dell'industria del fashion, è stato il motore creativo di maison quali il suo stesso marchio Karl Lagerfeld, Chanel e Fendi. La sua eredità è celebre per i suoi contributi pionieristici nel campo dell'alta moda, per i suoi design innovativi e per la sua inesauribile passione per l'architettura e l'interior design, che rappresentano la sua espressione visionaria. Le ville proporranno uno scorcio sull'universo poliedrico di Karl Lagerfeld, coniugando la sua sconfinata visione iconica e la creatività contemporanea per celebrare il suo Dna e sottolineare il suo motto: 'Abbraccia il presente e inventa il futuro'.

"Grazie a questa rivoluzionaria collaborazione con Taraf - afferma Pier Paolo Righi, ceo di Karl Lagerfeld - non costruiamo semplicemente delle ville, ma creiamo dei veri e propri spazi abitativi dallo stile esclusivo. Insieme a Taraf e al team di Karl Lagerfeld, che ha collaborato con lo stilista ai suoi progetti architettonici, porteremo a Dubai lo stile di vita esclusivo di Karl. Fondendo la maestria del design con l'arte del settore immobiliare, desideriamo offrire un'esperienza senza precedenti”.

"Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con un marchio di fama internazionale, che non solo aggiungerà un valore incomparabile alla prossima proprietà residenziale di Taraf, ma valorizzerà anche il suo ruolo in questo settore competitivo degli Emirati Arabi Uniti - commenta Low Ping, ceo del Gruppo Yas Holding -. Il lancio sul mercato di un progetto esclusivo in collaborazione con Karl Lagerfeld sottolinea il nostro impegno nel proporre offerte di alta qualità nel settore immobiliare. Il design firmato Karl Lagerfeld rispecchierà l'unicità e la raffinatezza del nostro progetto, attraverso ville esclusive dall'estetica distintiva e di grande impatto visivo".