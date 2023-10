'La bellezza ritrovata' arriva a Firenze, una sfilata per sostenere il coraggio delle donne

Venerdì 13 ottobre alle ore 17:30, 20 donne con diagnosi oncologica sfileranno nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella, Piazza Santa Maria Novella 18, a Firenze per la 2° tappa de “La bellezza ritrovata”, la sfilata organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L'Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di Lilt Firenze.

Un evento unico e d’eccezione, 20 donne che stanno affrontando la malattia oncologica, sfileranno davanti al pubblico per raccontare una storia di coraggio e bellezza. A loro si affiancheranno altre donne del mondo della politica, dello spettacolo e della comunicazione che porteranno in scena gli abiti disegnati sotto la direzione creativa di Antonio e Patrizia Marras: l’artista Nada, l’attrice Daniela Morozzi, la presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana Antonella Mansi, la vicepresidente di Confcooperative Claudia Fiaschi e la modella Amy Bello. Le creazioni sartoriali sono state elaborate a partire da un abito o un accessorio che le donne hanno individuato perché denso di ricordi di particolari momenti vissuti durante la loro vita. Da questi elementi è partita l’attività creativa di Marras che per l’occasione ha dato vita a tuniche su cui sono stati applicati frammenti degli abiti delle donne trasformando gli abiti originali in altri capi che riprendono vita, valore e bellezza. Una giornata interamente dedicata alla bellezza di queste donne, che nasce dal desiderio e dall’opportunità di far vivere loro un’esperienza straordinaria che le aiuti a riacquisire autostima e fiducia in sé stesse.

Durante la giornata e prima di sfilare, le donne saranno anche protagoniste di un intenso momento di preparazione: dall’abbigliamento al make-up, dalle acconciature alle prove. La preparazione della pelle e il trucco saranno realizzati dalla squadra La Roche-Posay. I make- up artist utilizzeranno la linea skincare e makeup Toleriane di La Roche-Posay, una linea di prodotti ad alta tollerabilità adatti alle pelli sensibili, per fare risaltare la forza e la bellezza delle modelle che sfileranno in passarella. La parte hairstyling sarà coordinata dalla Fashion Squad di L’Oréal Professionnel Paris che curerà gli hairlook delle donne che sfileranno, utilizzando i prodotti Tecniart e la piastra a vapore Steam Pod 4.

"La nostra mission è 'Creare la bellezza che muove il mondo' e questo evento si inserisce perfettamente all’interno dei nostri valori. Per L’Oréal la bellezza non è solo cura e valorizzazione di sé, ma anche fiducia in sé stessi ed espressione della propria personalità e della propria cultura. Questa è la seconda tappa de “La bellezza ritrovata” dopo quella di Milano e rappresenta un momento significativo a sostegno delle donne e vorrei ringraziare quelle che sfileranno con coraggio e determinazione", ha affermato Emmanuel Goulin, Presidente e Amministratore Delegato di L’Oréal Italia.

La sfilata, che si terrà venerdì 13 ottobre e sarà introdotta da uno speech di Elisabetta Soglio - responsabile di Buone Notizie di Corriere della Sera -, sarà disponibile da lunedì 16 ottobre su corriere.it.