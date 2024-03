La birra analcolica Corona Cero arriva in Italia

Arriva in Italia Corona Cero, la nuova proposta analcolica di Ab InBev - società leader mondiale nella produzione di birra - già disponibile in Europa (in Belgio, Finlandia, Francia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Spagna e Regno Unito – e lo sarà in altri otto Paesi entro la fine del 2024). Mantenendo il gusto rinfrescante e inimitabile di Corona, Corona Cero si rivolge a coloro che sono alla ricerca di un’opzione analcolica prodotta con 100% ingredienti naturali.

Le iniziative di Ab InBev per il consumo responsabile sono sostenute dai suoi Global Smart Drinking Goals, incentrati sul cambiamento delle norme sociali, dei comportamenti dei consumatori e delle pratiche commerciali, in modo da dare un contributo tangibile alla riduzione dell'uso dannoso di alcol a livello globale. Negli ultimi cinque anni, il portfolio analcolico di AB InBev si è ampliato in modo significativo, passando da 26 a 42 marchi, e il lancio di Corona Cero rappresenta un altro importante tassello nei propositi della società in materia di consumo consapevole.

"Il bere responsabile - afferma Ief Timmermans, amministratore delegato e country director di Ab InBev Italia - è una parte importante della nostra cultura aziendale e, in quanto leader mondiale nel settore della birra, vogliamo che ogni esperienza con essa sia positiva. I nostri Global Smart Drinking Goals ci guidano tutto l'anno nel fare le scelte giuste e nel dare ai nostri consumatori la possibilità di bere in modo consapevole - - Con il lancio italiano di Corona Cero abbiamo così ancora più opzioni per incoraggiare il gusto del bere responsabile tra i nostri clienti e consumatori, e un grande nuovo arrivo nel nostro portfolio".