La Milanesa bag sigla partnership con showroom Elisa Gaito

La Milanesa ha siglato un accordo commerciale con Elisa Gaito showroom per la distribuzione worldwide delle sue collezioni. Il deal ha preso avvio con la proposta autunno inverno 2024-25, già presente nei 900 metri quadrati dello showroom milanese di via Marcona 3, e rappresenta per il marchio creato da Cinzia Macchi uno step importante.

L’obiettivo principale dell’accordo è quello di supportare l’espansione del canale retail del brand sui mercati esteri, in cui Elisa Gaito ha una riprovata esperienza, rafforzarne la visibilità e consolidare il rapporto con i più prestigiosi punti vendita e department store a livello mondiale che lo distribuiscono. "Abbiamo cercato il partner perfetto per intraprendere un percorso di crescita internazionale - ha detto Cinzia Macchi a margine dell’accordo - puntando sulla capacità di Elisa Gaito di valorizzare il savoir faire, l’artigianalità e l’anima che caratterizzano le nostre borse".

Elisa Gaito Showroom vanta un'esperienza ventennale come distributore di brand nazionali e internazionali e per il suo network basato su solide relazioni con i clienti di più alto profilo in ogni parte del mondo.