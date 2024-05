Inaugurato nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I di Napoli, il secondo store Starbucks della Campania vil 38° in Italia che porta con sé 30 nuovi posti di lavoro. Presente all'inaugurazione anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per il quale “il brand porta in città un vento di novità e modernità che si mescola perfettamente alla tradizione partenopea”