La taiwanese Tsmc costruirà fabbrica di semiconduttori a Dresda

Il produttore di chip taiwanese TSMC costruirà una fabbrica di semiconduttori nella città tedesca di Dresda con un investimento totale di 10 miliardi di euro (11 miliardi di dollari). L'annuncio arriva oggi da TSMC che è il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo.

L'impianto sarà costruito congiuntamente con Bosch, Infineon e NXP, ciascuno dei quali deterrà il 10% nella joint venture. TSMC deterrà il 70%. TSMC ha affermato che verranno creati circa 2.000 posti di lavoro. La costruzione dell'impianto è prevista per la seconda metà del 2024 e la produzione dovrebbe iniziare nel 2027, secondo l'annuncio. Il governo tedesco investirà nei costi di costruzione con 5 miliardi di euro dal fondo governativo per il clima e la trasformazione (KTF), ha riferito il quotidiano economico Handelsblatt. La Commissione europea dovrà prendere la decisione finale sul finanziamento del sussidio.

TSMC, il più grande produttore di chip al mondo, prevede di produrre chip per l'industria automobilistica a Dresda. A maggio, la società tedesca Infineon ha avviato la costruzione di una fabbrica di chip da 5 miliardi di euro a Dresda. Anche Bosch e la società statunitense Globalfoundries hanno grandi stabilimenti a Dresda.

Il governo tedesco ha promesso di sostenere la creazione di fabbriche di semiconduttori con fondi per miliardi di euro. Intel a Magdeburgo, ad esempio, riceverà quasi 10 miliardi di euro dallo stato per un volume totale di investimenti di 30 miliardi di euro per costruire una nuova sede. Infineon chiede una sovvenzione statale di 1 miliardo di euro per l'espansione del suo stabilimento di Dresda. Anche altrove in Europa vengono spesi miliardi per incoraggiare le aziende produttrici di chip a creare stabilimenti, mentre anche gli Stati Uniti ricorrono a generose sovvenzioni per riportare la produzione di semiconduttori nel paese.

TSMC, il cui board ha dato oggi il via libera alla costruzione del nuovo impianto a Dresda, padroneggia i processi di produzione di chip particolarmente piccoli ed efficienti ed è un'azienda chiave per i fornitori di smartphone come Apple. I più grandi impianti di TSMC si trovano a Taiwan, considerato un rischio geopolitico per l'intera industria elettronica viste le tensioni con Pechino. I chip per l'industria automobilistica di solito richiedono processi di produzione meno moderni rispetto agli smartphone, ma con l'ascesa delle auto intelligenti ed elettriche, l'industria ne ha un bisogno sempre maggiore.

"Una solida produzione interna di semiconduttori è di particolare importanza per la nostra competitività globale - ha detto il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck dopo l'annuncio di TSMC - perché i semiconduttori fanno funzionare il nostro mondo e rendono possibile la trasformazione verso la neutralità climatica: senza di loro, nessun computer funziona, nessuna automobile guida, né vento né impianti solari possono produrre energia".