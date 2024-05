L’aeroporto di Fiumicino sbarca nel centro di Roma, ADR lancia “Airport in the City”

L’aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma dove i passeggeri, da oggi, potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione. È la grande novità offerta da “Airport in the City”, il nuovo servizio di check-in off-airport di Aeroporti di Roma, che, a partire da oggi, consente ai passeggeri ITA Airways in partenza dal “Leonardo da Vinci”, di poter effettuare gratuitamente in centro città le operazioni di check-in. Grande soddisfazione per l’avvio dell’inizativa da parte dell’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone e del Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi. Alla presentazione ha partecipato anche il Ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa anche per incentivare il turismo nella capitale