"Nel Q1, realme in Europa è il quarto brand. Mentre in Italia, sempre nel Q1, abbiamo avuto una crescita, rispetto al 2023 di oltre il 100% su ciò che è consegnato”. Lo ha detto Alessandro Laterza, Head of Sales di realme Italia, a margine dell’evento di lancio mondiale del Gt6, il device di ultima generazione che promette velocità e reattività senza precedenti grazie a Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm.