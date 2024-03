Lavoro: Bemporad (Generali Group), ‘Sostenibilità è perseguimento interesse di tutti gli stakeholder”

“Per molto tempo le aziende hanno avuto difficoltà a capire cosa fosse la sostenibilità e che significato avesse per il proprio business. Sostenibilità significa perseguire l'interesse di lungo termine di tutti gli stakeholder, cioè di tutti coloro che hanno un impatto positivo o potenzialmente negativo dalla vita di un business”. Sono le parole di Simone Bemporad, Group Chief Communications and Public Affairs Officer Generali Group, a margine della presentazione della ricerca ‘Le Professioni della Sostenibilità: uno sguardo al mercato del lavoro’, condotta dal Centro di ricerca per la comunicazione strategica (Cecoms) dell’Università Iulm e pubblicata da International Corporate Communication Hub.