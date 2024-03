Lavoro, Colleoni (Iulm): "Ricerca dimostra grossa crescita domanda verso sostenibilità"

“La nostra ricerca ha mostrato che c'è una grossa crescita di domanda di lavoro rispetto alla sostenibilità e ci sono dei profili chiave che stanno emergendo, come i consulenti aziendali esterni”. E’ il commento di Elanor Colleoni, ricercatrice Università̀ Iulm, in occasione della presentazione della ricerca ‘Le Professioni della Sostenibilità: uno sguardo al mercato del lavoro’, condotta dal Centro di ricerca per la comunicazione strategica (Cecoms) dell’Università Iulm e pubblicata da International Corporate Communication Hub.