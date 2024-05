Lavoro, Fiaschi (Manageritalia): "Intervenire sul mercato per avere le competenze necessarie"

Così il segretario generale Manageritalia, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, 'Le competenze, un punto fermo', in corso oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma

"Bisogna intervenire sul mercato del lavoro affinché le aziende abbiano le competenze necessarie. Se andiamo a vedere le startup innovative, ad esempio, nel 2022 in Europa sono 132 milioni ma in Italia zero. Questo perché nel nostro Paese si spende poco per il settore che vede l'impiego di lavoratori che vengono pagati bene". A dirlo oggi Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, 'Le competenze, un punto fermo', in corso oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma.

Riguardo l'Ia Fiaschi afferma che "in Italia si basa ancora sulla probabilità. A noi servono le competenze che devono essere però attratte. Per questo l'organizzazione aziendale deve essere importante, i luoghi devono essere più attraenti e i salari devono crescere".