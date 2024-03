Lavoro, Giordani (Civita): “Colmare gap di genere in materie STEM per nostra competitività"

"La nostra associazione, Civita, è un’associazione culturale che raggruppa imprese, enti di ricerca e istituzioni che promuove temi come sostenibilità, inclusione e parità di genere. Colmare il gap di genere legato alle materie STEM dev’essere un'obiettivo del Paese. Ne va della nostra competitività e della nostra capacità di formare persone che abbiano un futuro e che diano un proprio contributo a un mondo che sta cambiando vertiginosamente grazie all’innovazione tecnologica.” Ha dichiarato il Segretario Generale di Associazione Civita Simonetta Giordani a margine dell’evento "L’inclusione sociale: donne e STEM”, nuovo appuntamento del ciclo “Quando la sostenibilità incontra…” organizzato dall’Associazione Civita in collaborazione con Philip Morris sul tema della collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento della presenza delle donne nelle materie STEM.