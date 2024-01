Lavoro, Hera Top Employer per il 15° anno consecutivo

Il Gruppo Hera si certifica Top Employer per la 15esima volta consecutiva, posizionandosi tra le prime tre imprese in Italia, distinguendosi per le proprie politiche lavorative. Il programma Top Employers quest’anno ha riconosciuto e certificato più di 2.300 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo. Si tratta di uno dei principali riconoscimenti a livello internazionale per le aziende che soddisfano standard elevati nella gestione delle risorse umane. A rilasciarlo è l’olandese Top Employers Institute, ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR, dopo un’analisi attenta, ogni anno sempre più selettiva, su parametri specifici come retribuzioni adeguate, condizioni di lavoro, opportunità di carriera, cultura aziendale, formazione e sviluppo delle persone.

“Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro” ha dichiarato David Plink, CEO del Top Employers Institute, in occasione della certificazione 2024.

Benessere delle persone, formazione, crescita professionale, valorizzazione delle competenze individuali, tenendo al centro le persone e i loro talenti: questi i principali punti di forza che hanno permesso al Gruppo di riceverla. Fondamentale il ruolo di HerAcademy, la corporate university fondata nel 2011, prima esperienza del genere in Italia nel settore multiutility, che, attraverso lo sviluppo delle competenze, accompagna le persone e l’organizzazione nell’affrontare i cambiamenti in atto, a supporto dell’attuale transizione energetica, ambientale, digitale e tecnologica. Un esempio è il training center di Ferrara, la struttura polifunzionale del Gruppo Hera, fra le prime nel Paese, dotata di attrezzature innovative per imparare sul campo a operare in sicurezza sulla rete idrica, gas ed elettrica, nonché luogo ideale per sperimentare e sviluppare competenze tecniche specifiche: una vera e propria “palestra” formativa.

In un contesto in cui le persone sono molto più attente al concetto di benessere per favorire la migliore armonia tra vita lavorativa e vita privata, la strategia di Hera è orientata a favorire una leadership che, attraverso la fiducia, la piena inclusione e lo sviluppo continuo, accompagni le persone nella ricerca del senso profondo del proprio lavoro. Ognuno è infatti protagonista di un percorso di crescita e partecipa alla creazione di valore condiviso. Sul versante del welfare, poi, che coinvolge il 99% della popolazione aziendale, il Gruppo Hera ogni anno investe oltre 6 milioni di euro, con quote pro capite che ogni lavoratore può destinare a prestazioni sanitarie, assicurazione, previdenza, servizi alla persona, benessere e sostegno al reddito, fino alla scelta di convertire in servizi anche parte del premio di risultato. Un piano estremamente flessibile, che non lascia indietro nessuno e non fa distinzione fra livelli contrattuali.

“Le persone sono la nostra principale risorsa e il riconoscimento assegnatoci anche quest’anno dal Top Employers Institute non fa che confermare le politiche di valorizzazione e formazione che abbiamo intrapreso da tempo” ha affermato il Presidente Esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri. “La costante crescita professionale e della soddisfazione dei lavoratori del Gruppo Hera ci consentono di continuare a migliorare la qualità e la sostenibilità dei nostri servizi e di affrontare nuove sfide, gestendo al meglio anche le situazioni più complesse”.