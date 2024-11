Angelo Raffaele Margiotta (Segretario generale Confsal): “La digitalizzazione comporta delle opportunità per poter lavorare meglio e per poter assistere il lavoratore, ma queste nuove tecnologie possono portare delle criticità, quindi il ruolo del sindacato è quello di preoccuparsi affinché il lavoratore non subisca questa evoluzione tecnologica della digitalizzazione ma la possa vivere come un attore propositivo"