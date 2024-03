Lavoro, Mollicone (FdI): “Lavorare su accesso donne a materie STEM, solo 16,5% di loro le sceglie"

"Come Presidente della Commissione Istruzione Scienza e Ricerca insieme alla collega Schifone abbiamo approvato un importante legge che propone dal 4 all’11 febbraio di ogni anno di promuovere la settimana delle STEM in tutte le scuole per favorire partecipazione e orientamento. C’è grande necessità di esperti di materie STEM e soprattutto di ragazze, dato che oggi solo il 16,5% di loro in Italia sceglie materie STEM. La sensibilizzazione serve proprio a questo: diminuire il divario di genere e aumentare chi si occuperà di queste materie.” Ha dichiarato il Presidente della Commissione Scienza e Ricerca della Camera Federico Mollicone a margine dell’evento "L’inclusione sociale: donne e STEM”, nuovo appuntamento del ciclo “Quando la sostenibilità incontra…” organizzato dall’Associazione Civita in collaborazione con Philip Morris sul tema della collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento della presenza delle donne nelle materie STEM.