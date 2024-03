Lavoro, pubblico e privato assieme per aumentare presenza delle donne nelle professioni STEM

"Come rendere l’Italia più competitiva attraverso un buon rapporto tra donne e materie STEM? È questo il quesito al centro dell’incontro promosso dall’Associazione Civita a Roma in collaborazione con Philip Morris Italia e che ha coinvolto attori del mondo pubblico e privato. Nel corso della mattinata un confronto sui numeri: nonostante il numero di laureate STEM sia aumentato nel corso del tempo, continua ad essere di gran lunga inferiore rispetto a quello dei laureati nelle stesse discipline, e le donne che lavorano in questo campo restano ancora poche: ben 8 ruoli di leadership su 10 sono ancora ricoperti da uomini"