Lavoro, Rotondi (Cnel): “Leadership sia a servizio sviluppo economico”

“Credo ci sia oggi una grande potenzialità nella rimessa in discussione del concetto di leadership in un’ottica in cui questa sia al servizio dello sviluppo economico, necessario per la ripresa di fiducia nel nostro ordinamento e nel nostro mondo”. A dirlo è l'avvocato Francesco Rotondi, consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), a margine del panel 'Lavoro e leadership, tra nuovi diritti e sviluppo economico', che si è tenuto nel corso dell'evento "Italia direzione Nord - Riflessioni sulla leadership: persone che hanno qualcosa da dire", facente parte della rassegna Direzione Nord.