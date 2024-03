Lavoro, Santi (Philip Morris): “Su materie STEM nostro impegno per promozione inclusione e diversità"

"Siamo molto contenti di presentare oggi tutto l’impegno che Philip Morris Italia mette a terra per la promozione dell’inclusione e della diversità. Oggi parliamo dell’impegno per quanto riguarda l’accesso delle donne nel mondo del lavoro e della formazione nelle materie STEM. Abbiamo lanciato da poco la seconda edizione di un hackathon rivolto alle studentesse delle università delle regioni del Sud: sono partite le sfide su cui le studentesse saranno chiamate ad elaborare i loro progetti e le aspettiamo verso la fine dell'anno per la premiazione che rappresenterà un altro momento di promozione dell'inclusione femminile nel mondo della tecnologia e dell’innovazione." Ha dichiarato la Direttrice Relazioni Esterne e Comunicazione di Philip Morris Italia Eleonora Santi a margine dell’evento "L’inclusione sociale: donne e STEM”, nuovo appuntamento del ciclo “Quando la sostenibilità incontra…” organizzato dall’Associazione Civita in collaborazione con Philip Morris sul tema della collaborazione tra pubblico e privato per l’aumento della presenza delle donne nelle materie STEM.