Lavoro, Zavatta (Fondazione Cesvi): "Seguiamo sostenibilità attraverso strategia interna”

“Fondazione Cesvi ha una sua strategia interna, un suo approccio interno ai temi della sostenibilità per il suo modo di agire, di gestire le persone e di interagire con le comunità locali che vengono aiutate attraverso i nostri progetti” ”. Con questi dichiarazioni, Gloria Zavatta, membro del Cda Amat e presidente Fondazione Cesvi, è intervenuta in occasione della presentazione della ricerca ‘Le Professioni della Sostenibilità: uno sguardo al mercato del lavoro’, condotta dal Centro di ricerca per la comunicazione strategica (Cecoms) dell’Università Iulm e pubblicata da International Corporate Communication Hub.