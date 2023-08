Le aziende con rating ESG elevato inquinano quanto quelle con punteggio basso

Una recente ricerca ha rivelato che le aziende con valutazioni elevate su metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) ampiamente accettate inquinano tanto quanto le società con valutazioni basse.

La ricerca è di Scientific Beta, fornitore di indici e società di consulenza, che ha analizzato 25 diversi punteggi ESG dei fornitori Moody's, MSCI e Refinitiv, riscontrando che questo modello si mantiene anche guardando solo alla componente ambientale.

Dalla ricerca emerge che il 92% della riduzione dell'intensità di carbonio che gli investitori ottengono ponderando esclusivamente le azioni in base alla loro intensità di carbonio viene perso quando i punteggi ESG vengono aggiunti come determinante parziale del peso.

Rating ESG e intensità di carbonio

Felix Goltz, direttore della ricerca presso Scientific Beta, ha spiegato che i rating ESG hanno "poca o nessuna relazione" con l'intensità di carbonio, ovvero le emissioni di un'azienda per unità di fatturato o capitalizzazione di mercato. Ad esempio, la classificazione ambientale si basa in parte su fattori quali l'approccio alla gestione dei rifiuti e l'uso delle risorse idriche.

La ragione di ciò potrebbe essere che “la correlazione tra i punteggi ESG e l'intensità di carbonio è vicina allo zero (al 4%). I due obiettivi non sono correlati e sono quindi difficili da raggiungere contemporaneamente per gli investitori”.

Rating ESG

I rating ESG vengono generalmente utilizzati per valutare l'impatto dei fattori ambientali, sociali e di governance su un'azienda e il suo impatto sul mondo esterno. La maggior parte di essi è fondamentalmente progettata per misurare la resilienza di un'azienda ai rischi ambientali, sociali e di governance finanziariamente rilevanti. Non sono progettati per misurare l'impatto di un'azienda sul cambiamento climatico.

Intensità di carbonio

L'intensità di carbonio è una misura dell'anidride carbonica e di altri gas serra (CO 2 e) per unità di attività. Si riferisce a quanti grammi di anidride carbonica (CO2) vengono rilasciati per produrre un chilowattora (kWh) di elettricità. L'elettricità generata utilizzando combustibili fossili è più ad alta intensità di carbonio, poiché il processo mediante il quale viene generata crea emissioni di CO2.