Le Tabi di Maison Margiela arrivano nel metaverso

Le iconiche calzature in formato digital collectible, collezione in edizione limitata e in due edizioni

Maison Margiela, la maison del lusso parigina del gruppo Otb, lancia il suo iconico stivaletto Tabi nel metaverso. Le MetaTabi di Maison Margiela, disponibili per l’acquisto come Nft, rappresentano una tappa fondamentale nel processo di creazione di prodotti ed esperienze firmate Maison Margiela accessibili tramite il possesso di digital token. L’inconfondibile calzatura con design split-toe verrà lanciata in due edizioni: una versione in edizione super limitata MetaTabi in bianco (15 unità) e una edizione limitata MetaTabi in nero (1500 unità), ognuna con benefici digitali, fisici e in mixed reality.

Questo progetto nasce dalla collaborazione con la digital fashion house, The Fabricant, ed è supportato da Brave Virtual Xperience (Bvx), divisione del Gruppo Otb dedicata allo sviluppo di prodotti, progetti ed esperienze pensate per il mondo virtuale o metaverso, e da Aura Blockchain Consortium, l’organizzazione non-profit che si pone l’obiettivo di stabilire nuovi standard per l'industria del lusso, legati all'innovazione, alla trasparenza e alla tecnologia blockchain.

“Oggi la tecnologia è sempre più integrata nel mondo reale ed è quindi fondamentale che l’industria del lusso sperimenti ed esplori il mondo digitale - afferma Stefano Rosso, presidente di Maison Margiela e ceo di Bvx -. Come Maison Margiela crediamo che l’innovazione sia essenziale per il progresso del settore della moda e che questa sia un’opportunità per esprimere l’identità del nostro brand. Per questo motivo, siamo felici di lanciare questo nuovo progetto, la prima iniziativa Web3 di Maison Margiela che è collegata anche a un prodotto fisico".

Supportato da The Fabricant, il progetto delle MetaTabi è in linea con il valore della connessione promosso da Maison Margiela tra il brand e la community. Questa partnership rappresenta un momento significativo che vede una fusione di artigianalità e innovazione digitale. “Con le MetaTabi stiamo introducendo un format rivoluzionario dell’iconico stivaletto Tabi di Maison Margiela, che unisce tradizione e innovazione come mai prima d’ora - sottolinea Kerry Murphy, co-fondatore di The Fabricant -. Con questa partnership gli utenti possono assistere a una preview immersiva delle Tabi attraverso la Augmented Reality (Ar), mentre i token permettono l’accesso a un’ampia gamma di servizi e benefit. Questa collaborazione ridefinisce l’esperienza moda, dando avvio a una nuova era in termini di accessibilità e creatività".

Entrambe le edizioni saranno disponibili a fine marzo 2024 e rappresentano una nuova direzione visionaria per la maison, dove i confini vengono ridefiniti e dove emergono nuove possibilità. L’edizione super limitata delle MetaTabi in bianco, composta da 15 unità, vedrà anche una versione fisica personalizzata insieme a vari servizi sia per il metaverso che per la Augmented Reality (Ar). Con gli stessi servizi per il metaverso e la Ar, l’edizione limitata delle MetaTabi in nero, composta da 1500 unità, presenterà anche un portafogli personalizzato in pelle firmato Maison Margiela. I proprietari di queste calzature in formato digitale potranno vedere il prodotto virtualmente tramite strumenti di Augmented Reality (Ar) e usufruirne in vari metaversi e video game. Inoltre, le MetaTabi rappresenteranno un mint-pass che darà accesso prioritario alle future collezioni che la maison presenterà nel Web3.

La collezione delle MetaTABI verrà venduta in esclusiva sulla piattaforma di The Fabricant, utilizzando uno smart contract generato dal Multi-Token Minter di Aura Blockchain Consortium. Tutti coloro che hanno partecipato al Web3 game di Maison Margiela, i clienti più importanti di Maison Margiela, i membri della community di The Fabricant e tutti quelli che si iscriveranno alla newsletter pre-sale e ai canali Discord verranno invitati a scoprire in esclusiva le MetaTabi 12 ore prima del lancio pubblico. Entrambi i lanci verranno effettuati su Ethereum mainnet e il minting sarà disponibile sulla piattaforma di The Fabricant e scambiabili su OpenSea e su ogni marketplace Eth integrato con gli smart contract Erc-721.